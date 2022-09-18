ياسمين رئيس تخطف الأنظار بلوك كاجوال.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين بلوك صيفي، حيث ارتدت توب أبيض ونضارة شمسية سوداء، وربطت شعرها بباندانة باللون الازرق الفاتح، وحرصت على الظهور بلوك ميك اب بسيط يبرز جمال ملامحها.

وانطلقت المقدمة الإعلانية لفيلم “خطة مازنجر” للنجمة ياسمين رئيس، ليكشف عن جريمة خطف تقودها فاتن، ولكنها لا تعرف إلى أي مدى ستكون عواقبها.

وتدور أحداث فيلم “خطة مازنجر” في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “خطة مازنجر” النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.