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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقليل الاغتراب 2022.. فرصة أخيرة للتسجيل وتعديل الرغبات عبر هذا الرابط

تقليل الاغتراب 2022
تقليل الاغتراب 2022

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات تقليل الاغتراب 2022، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور  الثاني، تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلةتقليل الاغتراب 2022 .

وأهاب الوزير بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق ، في مرحلة تقليل الاغتراب 2022 علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد.

وأوضح أن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غد، الاثنين 19 سبتمبر 2022.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات .. الحد الأدنى وخطوات التسجيل

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رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. وآخر موعد لتسجيل الرغبات

تقليل الاغتراب 2022

ويُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

إغلاق باب تقليل الاغتراب 2022  ساعات قليلة باتت تفصلنا عن موعد الإغلاق امام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، حيث بدأت مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022، ويغلق فى الساعات الأولى ليوم غد، الاثنين 19/9/2022.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يسمح لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالتقديم فى مرحلة تقليل الاغتراب حتى يوم الاثنين سبتمبر.

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التعليم العالي: مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب حتى الاثنين 19 سبتمبر

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حتى الخميس المقبل.. التعليم العالي تواصل استقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية

مواعيد غلق باب مرحلة تقليل الاغتراب 

وذكرت أن موعد مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022.

 

تقليل الاغتراب 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال  موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب.

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