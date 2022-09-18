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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد عبدالكريم قائما بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الادارة الجديد للهيئة.

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وعقد الوزير، اجتماعاً مع اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة العمل بالهيئة، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الاراضى ومنح التراخيص، فضلا عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المناطق والتجمعات الصناعية.

 

وأشار سمير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فضلا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى.

رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة مصطفى مدبولي التنمية الصناعية منظومة العمل القطاع الصناعى Finance Real Estate

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