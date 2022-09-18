عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة: حريصون على التوافق مع التوجهات العالمي لإيجاد مركبات صديقة للبيئة

صدى البلد

التقى المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بوفد شركة "شيفت أي في" وهي أول شركة فى مصر والمنطقة تعمل في مجال تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية، حيث استعرض الوفد تجربة الشركة في تصميم وتصنيع البطاريات الكهربائية وكذا تحويل المركبات من العمل بالوقود التقليدي إلى الطاقة الكهربائية.

محمد عبدالكريم قائما بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية

المجلس التصديري للملابس يثمن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي كبير

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة المصرية خاصة صناعة السيارات لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وكذا للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة وهو الأمر الذي تعكسه استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

 

وأشار سمير إلى قيام الوزارة وأجهزتها التابعة بتقديم كل الدعم اللازم لبدء وتشغيل المصنع والذي يعد الأول من نوعه في مصر، مطالباً وفد الشركة بضرورة السعي لزيادة نسب المكون المحلي في هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور علي الطيب العضو المنتدب للشركة وأحد المؤسسين أن المصنع يعمل حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث تم تحويل عدد من مركبات الأساطيل التجارية (سيارات نقل بضائع وافراد) وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الافتتاح الرسمي للمصنع والاعلان عن بدء التشغيل الفعلي، لافتاً إلى أن استثمارات المصنع تصل إلى 9 ملايين دولار بالتعاون مع عدد من الصناديق الاستثمارية العالمية.

 

وبدوره أشاد الدكتور عمرو حلمي المدير التقني وأحد المؤسسين بالدعم الكبير للشركة من قبل اجهزة وزارة التجارة والصناعة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خاصة فيما يتعلق بوضع الإطار القانوني والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الصناعة الجديدة في مصر.

وزير التجارة والصناعة صناعة السيارات الصناعة المصرية الطاقة الكهربائية استثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

أنا هموت ياصاحبي.. القصة الكاملة لإنهاء طفل حياته لخلاف مع شقيقته|تفاصيل مأساوية

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عن خسائر فادحة لـ الجيش الأوكراني| تفاصيل

غضب شعبي وحملة في الشوارع.. هل تمنع محافظة الإسكندرية دخول محمد رمضان؟

وظائف خالية بالمكتب الفني لوزير الصحة .. تعرف على الشروط والتفاصيل

ازميرالدا سيدي حنيش جوهرة الساحل الشمالي.. شاليهات وفيلل وقصور بتصميمات فاخرة.. وفندق بمواصفات عالمية

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

القباج: القيادة السياسية تتعامل بشفافية مع قضايا الإعاقة وأهمية دمجهم وكفالة حقوقهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدا.. جورجينا بإطلالة تثير الجدل رفقة كرستيانو | شاهد

بالشورت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة شبابية| شاهد

جاكت أسود.. إنجي علي تثير الجدل بعيد ميلاد شريف مدكور

أخيرا رجعنا المدرسة.. ريهام أيمن برفقة زوجها وأولادها| شاهد

فيديو

شاهد... عمرو الليثي ومنير مكرم في جنازة زوجة الفنان خالد زكي

الصلح خير.. تفاصيل عودة رامي جمال لزوجته

تفاصيل الجنازة الرسمية.. مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ