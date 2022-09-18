شاهد.. لحظة وفاة سيدة إندونيسية أثناء تلاوتها للقرآن الكريم

أثارت سيدة إندونيسية تعاطف رواد التواصل الإجتماعي، حول العالم بسبب مقطع فيديو أقل من دقيقة ظهرت فيه السيدة وهي تتلو آيات من القرآن الكريم ولكن أثناء تلاوتها تلعثمت فجأة و من ثم لاحظ من ولها رجوع ظهرها إلى الخلف وبعدها سقوطها على الأرض .

وبحسب ما تداوله رواد التواصل الإجتماعي وفقا لما ظهر في الفيديو، فقد كانت السيدة الإندونيسية تتلو آيات من القرآن الكريم من سورة البقرة بصوت مسموع كمن حولها من اشخاص أيضا كانوا يتلون الآيات القرآنية .

ولاحظ المحيطون بالسيدة الإندونيسية أنها تلعثمت أثناء قراءتها للآيات من سورة البقرة، و فجأة توقفت عن التلاوة و عادت إلى الخلف و صمتت و من ثم سقطت مغشيا عليها، فقام من حولها بطلب الإسعاف سريعا حتى يتمكنوا من إنقاذها .

السيدة الإندونيسية

حضرت الإسعاف على الفور، و لكن اخبرهم المسعف ان النبض توقف في عروقها، و تيبست عظامها و اعلنت الاسعاف وفاتها ، و انتشر المقطع بسرعة البرق على وسائل التوصل الاجتماعي عقب وفاتها .

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو نال إعجاب ملايين المواطنين حول العالم، و ظهر في مقطع الفيديو السيدة و هي تتلو آية “أولئك على هدى من ربهم” من سورة البقرة ، و شارك الآلاف من الرواد مقطع الفيديو التي ظهرت فيه السيدة و هي تنطق آخر كلمات في حياتها من القرآن الكريم .