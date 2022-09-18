العفو الرئاسي: تشريع لدمج المفرج عنهم في المجتمع.. فيديو

أكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو بها عضوين برلمانيين يبحثا عملية وجود تشريع من أجل دمج بعض حالات المفرج عنهم، وإعادتهم لوظائفهم مرة أخرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، ببرنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"المجتمع المدني والأحزاب والإعلام يمكنهم مساعدة لجنة العفو في تأدية مهامها بمساعدة المفرج عنهم، ومساعدتهم في التعبير عن آرائهم المفيدة للمجتمع؛ في إطار العيش في الجمهورية الجديدة التي لابد أن تُبنى على حالة من الحرية وحقوق الإنسان.



وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي،:" الرئيس السيسي أكد أهمية إعادة الطلاب المفرج عنهم لدراستهم، وإعادة الموظفين لأماكن عملهم".