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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتهاكات الإنسانية في أوكرانيا على طاولة مجلس الأمن في اجتماع وزاري

صدى البلد

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على المستوى الوزاري حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا. 

وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن وزيرة الشئون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا هي التي ستتولى رئاسة الجلسة، وأن أعمالها ستتمحور حول قضايا المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات الإنسانية التي تقع أثناء الحرب الروسية الأوكرانية والتي طالت المدنيين. 
وسيطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جانبه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسعد أحمد خان على إفادة لأعضاء مجلس الأمن الدولى حول دور الأمم المتحدة في تهدئة الصراع فى اوكرانيا و تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبى جرائم الحرب ومن نالو من المدنيين الأوكرانيين. 
كذلك سيواصل مجلس الأمن الدولى اجتماعاته الروتينية على مدار جلسات الاسبوع القادم بدءا من غد الاثنين لمتابعة الاوضاع في إثيوبيا لاسيما في أعقاب اندلاع موجة جديدة من المواجهات المسلحة بين مقاتلى التيجراي والقوات الحكومية بدأت فى الرابع و العشرين من اغسطس الماضى منهية بذلك خمسة اشهر متتالية من وقف اطلاق النار . 
كما قرر مجلس الأمن الدولى ايلاء اهتمام خاص فى جلساته لمتابعة تطورات الاوضاع فى هاييتى بعد اندلاع موجة عارمة من الاحتجاجات بعد اعلان حكومتها فى الحادى عشر من سبتمبر الجارى عن رفع اسعار الوقود . 
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الأمم المتحدة لبدء جلسات الجمعية العامة فى دور انعقادها رقم 77 لسنة 2022 و التى ستبدأ يوم الثلاثاء القادم و حتى السادس و العشرين من الشهر الجارى .

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