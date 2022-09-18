الصحة: تنفيذ مستشفى منفلوط يستغرق عاما ونصف على الأكثر وليس خمس سنوات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أنه بدأ جولات لتفقد المستشفيات في القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية ثم توجه الصعيد، قائلا: "الصعيد مهم جدا ومحروم دائما من الخدمات الصحية وفيه نسب فقر عالية ونسب مرض كبيرة وتناله الان الكثير من استثمارات الدولة".

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الصعيد يناله جانب كبير من استثمارات الدولة وتقدر بمليارات الجنيهات، موضحا أن جولته في أسيوط اليوم للاطمئنان على حسن سير العملية الصحية وسير العملية في قطاعات مستشفيات أسيوط.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، على واقعة انفعاله اليوم خلال تفقد مستشفى منفلوط، قائلا: "الطبيعي أن يستغرق تنفيذ مشروع مستشفى منفلوط عاما ونصف على الأكثر وليس خمس سنوات"، موضحا عدم اقتناعه بمبررات تأخر تنفيذ المستشفى حتى الآن.



