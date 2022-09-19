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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يطلب 10 ملايين جنيه.. استئناف تامر أمين على تغريم عبدالناصر زيدان

تامر أمين
تامر أمين

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية اليوم،أولى جلسات استئناف الإعلامي تامر أمين على حكم تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه، ومطالبته بـ 10 ملايين جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية، على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به.

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ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابه بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

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