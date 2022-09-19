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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 19-9-2022

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022، 16 صفر 1444 هجرية،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر، 23 صفر 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 4:14 ص
الشروق: 5:42 ص
الظُّهْر: 11:49 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:56 م
العِشاء: 7:13 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 4:14 ص
الشروق: 5:42 ص
الظُّهْر: 11:49 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:56 م
العِشاء: 7:13 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 4:18 ص
الشروق: 5:47 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:23 م
المَغرب: 6:01 م
العِشاء: 7:20 م

 

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ 

الفجْر: 4:14 ص
الشروق: 5:43 ص
الظُّهْر: 11:50 ص
العَصر: 3:19 م
المَغرب: 5:57 م
العِشاء: 7:16 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:04 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:37 ص
العَصر: 3:06 م
المَغرب: 5:44 م
العِشاء: 7:01 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:18 ص
الشروق: 5:42 ص
الظُّهْر : 11:49 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:55 م
العِشاء : 7:11 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في سوهاج 

الفجْر : 4:16 ص
الشروق: 5:40 ص
الظُّهْر : 11:47 ص
العَصر: 3:15 م
المَغرب: 5:53 م
العِشاء : 7:08 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 4:36 ص
الشروق: 5:59 ص
الظُّهْر : 12:05 م
العَصر: 3:32 م
المَغرب: 6:11 م
العِشاء : 7:25 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:14 ص
الشروق: 5:36 ص
الظُّهْر : 11:42 ص
العَصر: 3:09 م
المَغرب: 5:48 م
العِشاء : 7:02 م

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