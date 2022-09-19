زيلينسكي: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على عدد من المدن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن "الهدوء الذي يسود المعارك بعد سلسلة الانتصارات الأوكرانية على الخطوط الأمامية ليس هدوءًا، بل استعدادًا لانتصار آخر".



وأضاف زيلينسكي في خطاب - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - " إن القوات الأوكرانية استطاعت استعادة السيطرة على مدن إزيوم، وبالاكليا، وكوبيانسك، وخاركيف"، مقدما الشكر لقوات الجيش الأوكراني.



فيما قال نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف إن الأوكرانيين تلقوا الكثير من الدعم من الدول الغربية للتصدي للعملية العسكرية الروسية ضد بلاده.



وأضاف نائب وزير الدفاع الأوكراني في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس أن قوات الجيش الأوكراني نجحت في هجومها المضاد في شرق البلاد.



وكشف نائب وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على 8 آلاف كيلومتر مربع كانت روسيا قد سيطرت عليها في شرق أوكرانيا.



وفيما يتعلق بالأوضاع في محطة زابوريجيا النووية،، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف إن محطة زابوريجيا تحت مراقبة مختصين، معربا في الوقت ذاته عن خشيته من تدمير أو قصف يطالها.