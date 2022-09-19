عمرو يوسف يكشف كواليس وعد إبليس

حرص الفنان عمرو يوسف، على الحديث عن مسلسله الجديد وعد إبليس، الذي على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال عمرو يوسف في تصريحات تلفزيونية: أعتقد إن موضوع الشيطان رمزي أكتر من كونه الشيطان نفسه، يعني مثلًا لو قولنا إن فيه راجل عليه دين كبير والدين ده ممكن يدخل السجن، هل هيوافق إنه يرتشي؟ في الحالة دي بتكون الرشوة هي الشيطان، طبعًا المسلسل فيه جزء فانتازيا، إحنا مش بنعمل مسلسل رعب ولا أكشن ده مسلسل إنساني بحت.

وتابع قائلاً: "باولا سابت توم كروز ودنزل واشنطن وراحت تمثل مع العبد لله، والست اشتغلت مع نجوم هوليوود وكنت لسة بكتشف الشخصية هتعامل معاها إزاي خاصة إني أول مرة أقابلها، وهي على المستوى الإنساني بني آدمة جميلة ومتعاونة وبذلت مجهود كبير، وأنا استمتعت بالشغل معاها وفريق العمل كله سعيد بالعمل معاها، ولسة دورها هيوضح في الحلقات اللي جاية أكتر".

تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل "وعد إبليس"، تريند مصر، عبر منصة "شاهد vip"، حيث يقوم ببطولة العمل النجوم عمرو يوسف وعائشة بن أحمد ومريم الخشت، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

مع بداية عرضه أثار المسلسل تفاعلا كبيرًا بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ردود فعل إيجابية عديدة بسبب تصاعد الأحداث، وهو ما عبّرت عائشة بن أحمد عن سعادتها به، خاصة بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، موجهة رسالة للجمهور بأن هناك أحداثًا أقوى ومليئة بالمفاجآت في الحلقات المقبلة.

وتظهر عائشة في المسلسل في دور "زينة" التي تعيش حياة سعيدة مع زوجها "إبراهيم"، لكنه يبيع روحه لإنقاذها، حيث يتلقى الثنائي خبر حمل الزوجة مؤخرًا بفرح شديد، لكن بعدها مباشرة تأتيهما المأساة الكبرى ألا وهي إصابتها بواحد من أخطر أنواع سرطانات المخ، فيحاول الزوج إنقاذها بكل السبل، لذلك يقوم بالتضحية الكبرى وبيع نفسه للشيطان، الذي يجسده فتحي عبد الوهاب، لكنه في المقابل يبدأ في اختبار معاناة مريرة لأن الظلام والشر يبدأن في النمو بداخله رويدًا رويدًا.

المسلسل عبارة عن سلسلة تشويق نفسية مكوّنة من 6 أجزاء لمجموعة mbc ومنصة شاهد. تم تصويره في العديد من الأماكن، منها الأهرامات وشوارع القاهرة ليلا، مع فريق مخاطر شارك في سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، وسيكون العمل ثنائي اللغة بنسبة 30% باللغة الإنجليزية مقابل 70% باللغة العربية، كما أكد المخرج البريطاني كولن تيج.

ويشارك في بطولة "وعد إبليس" إلى جانب عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، ومريم الخشت، كل من فتحي عبد الوهاب، ونيللي كريم، والنجمة الأمريكية بولا بالن، وأحمد مجدي، ويعقوب الفرحان.