شاهد .. وصول الوفود الرسمية المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

وصلت ، منذ قليل ، الوفود الرسمية المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا .

وتودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم، الملكة إليزابيث الثانية في جنازة رسمية مهيبة اليوم الاثنين.

وحسب ما أعلنت وسائل إعلام متفرقة، انتهت فترة تسجية جثمان الملكة بقاعة ويستمنستر بعد إلقاء النظرة الأخيرة عليها لمدة 4 أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فقبل الساعة 11 صباحا بقليل سيتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى وستمنستر آبي لبدء جنازتها.