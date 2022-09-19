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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. وصول الوفود الرسمية المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

الوفود الرسمية المشاركة
الوفود الرسمية المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية

وصلت ، منذ قليل ، الوفود الرسمية المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا .  

وتودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم، الملكة إليزابيث الثانية في جنازة رسمية مهيبة اليوم الاثنين.

وحسب ما أعلنت وسائل إعلام متفرقة، انتهت فترة تسجية جثمان الملكة بقاعة ويستمنستر بعد إلقاء النظرة الأخيرة عليها لمدة 4 أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فقبل الساعة 11 صباحا بقليل سيتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى وستمنستر آبي لبدء جنازتها.

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الوفود الرسمية المشاركة في جنازة الملكة توك شو

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