عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي في الفترة الصباحية

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ بمباراة الذهاب في دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، و تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

وخاض فريق الأهلي خلال المران الصباحي فقرات تدريبية في الجيم لمدة نصف ساعة قبل أن يقود أندريس أندويا مدرب الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة في الملعب.

وبعد ذلك شارك اللاعبون في تقسيمة قوية حرص خلالها المدير الفني مارسيل كولر  على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية.

ويؤدي الأهلي مرانه المسائي عصر اليوم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

ويخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت بعد غد الأربعاء 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري ابطال افريقيا فريق الاهلي أندريس أندويا فريق الاتحاد المنستيري التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

ترشيحاتنا

دولة عربية تعوّم عملتها أمام الدولار

بدء توافد المحترفين إلى معسكر المنتخب .. وفيتوريا يقلص القائمة

طلع العيب منه.."ماجدة" تنتقم من زوجها بعد خديعة العشر سنوات.. القصة الكاملة

الضرائب تواصل التحذير: إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

ارتفاع الدولار الأمريكي إلي أعلي مستوى في 20 عامًا

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف وسط الدماء.. ماذا حدث في الحلقة الخامسة من House of the Dragon؟

بينهم دولة عربية.. 6 دول فقط لم توجه لها الدعوة لجنازة الملكة اليزابيث.. لماذا؟

الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر تطويل شعر هنا الزاهد 30 سم

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ