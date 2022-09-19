تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي في الفترة الصباحية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ بمباراة الذهاب في دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، و تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

وخاض فريق الأهلي خلال المران الصباحي فقرات تدريبية في الجيم لمدة نصف ساعة قبل أن يقود أندريس أندويا مدرب الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة في الملعب.

وبعد ذلك شارك اللاعبون في تقسيمة قوية حرص خلالها المدير الفني مارسيل كولر على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية.

ويؤدي الأهلي مرانه المسائي عصر اليوم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

ويخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت بعد غد الأربعاء 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏