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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

العاصمة الإدارية تجهز لإقامة حفلات فنية ترويجية للتسويق للمشروعات القومية

صدى البلد

تجهز شركة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة حفلات كبرى يتم الاستعانة فيها بأكبر وأشهر مطربي العالم، لتكون بداية لخطة تسويقية لـ المشروعات القومية.

وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فى تصريحات له، إنه تم الاتفاق مع عدد من المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية، على اقتراح تخصيص حصة من الخطط الدعائية الخاصة بهم للدعاية لمشروع العاصمة الإدارية خارجيًا.

وقال خالد عباس، المدير التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة ستكون أكبر مدينة ذكية في العالم بعد انتهاء نقل المواطنين بها، إذ تم إنشاؤها على مساحة 200 ألف فدان.

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وأضاف خالد عباس، أنه تم تنفيذ أعمال بنية أساسية ذكية على أعلى مستوى من أدوات التحول الرقمي.

وأكد أن ما تم حتى الآن يمثل إنجاز علي كافة المحاور، إذ تم تنفيذ 40 ألف فدان حتى الآن يمثل حجم ضخم جدا من الاستثمارات ، وما حدث حتى الآن يمثل إنجاز ماتم في 40 ألف فدان بحجم استثمارات ضخمة.

وأوضح أن الفترة القادمة سنعمل علي كيفة إدارة العاصمة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة. 

 


 

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