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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق فى مخلفات زراعية بسطح منزل في قنا

حريق
حريق

اندلع حريق محدود فى مخلفات زراعية، أعلى سطح منزل بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد اندلاع حريق أعلى سطح منزل منزل بقرية الحبيلات الغربية، نتج عنه احتراق مخلفات زراعية مكدسة فوق السطح.

 

السيطرة على حريق بمخلفات مخازن معهد أزهري في قنا

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من حانبه دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارتى إطفاء للتعامل الفورى مع الحريق.

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنازل، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 
 

قنا حريق أبوتشت الحبيلات الغربية مخلفات زراعية سطح منزل اخبار قنا

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