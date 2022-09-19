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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العبرة بالخواتيم.. وفاء عامر تسترجع نصائح والدها مع الطلاب

صدى البلد

قدمت الفنانة وفاء عامر نصائح للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت في منشور: "أعترف أنا الفنانة وفاء عامر أني في المرحلة الابتدائية و الاعدادية و الثانوية ابويا علمني ان الزي المدرسي اهم من انه جديد لازم يبقي نضيف و مكوي و منظم الله يرحمه و أن الطالبة الشاطرة تلفت النظر إن كانت ناجحة وأن السندوتش المقفول محدش شايفه حتي لو حاف وإن اللي عايز يتعلم مش مهم الكتاب جديد أو قديم والعبرة بالخواتيم، وأن المعدة مبتشكرش لو الواحد جعان فكله طعام فكانت النتيجة إحدي أخواتي  داليا الأولى على المنطقة التعليمية وأيتن من المتفوقين أما أنا فأنا وفاء عامر بنجح وبتعلم  بفضل الله إلى اليوم من كلام ونصايح أبويا الف الف رحمة و نور عليه".

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وفاء عامر تهنئ سهير جودة بزفاف إبنتها عبر إنستجرام

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وفاء عامر تبدأ تصوير العيلة دي.. غدا

وتبدأ الفنانة وفاء عامر تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد العيلة دي ، غدا ، تمهيدا لعرضه خارج الماراثون الرمضاني . 

العمل تدور أحداثه في اطار اجتماعي انساني ، حيث يتناول عدد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية . 

المسلسل يشارك في بطولته كل من وفاء عامر ، سلوي عثمان ، اسلام ابراهيم ومن إخراج محمد خالد أمين. 

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر العام الدراسي الطلاب فيس بوك

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