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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تبدأ تصوير العيلة دي.. غدا

وفاء عامر
وفاء عامر

تبدأ الفنانة وفاء عامر تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسلها الجديد العيلة دي ، غدا ، تمهيدا لعرضه خارج الماراثون الرمضاني . 

العمل تدور احداثه في اطار اجتماعي انساني ، حيث يتناول عدد من المشاكل التي تهم الاسرة المصرية . 

المسلسل يشارك في بطولته كل من وفاء عامر ، سلوي عثمان ، اسلام ابراهيم ومن اخراج محمد خالد امين . 

ومن ناحية اخري تستعد وفاء عامر لتصوير مسلسل ديفايس والذي تدور أحداثه حول الأزياء والموديلز، وكيف يعيش هؤلاء المبدعون حياتهم، ويتم عرض الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية، ويتناول مسلسل ديفيليه العديد من الحوادث الاجتماعية، والقضايا التي تحوذ على اهتمام الرأي العام، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات.

ويشارك في مسلسل ديفيليه عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة وفاء عامر، محمد عز، إيهاب فهمي، إيناس عز الدين، عابد عناني، ، أشرف طلبة، قصة أحمد عيسى، ومن تأليف أنور محمود، وإخراج معتز حسام.

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وشاركت الفنانة وفاء عامر في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل بيت الشدة، وتعاونت فيه مع عدد من النجوم، منهم: أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، لبنى ونس، بسنت حاتم، إيمان تامر، منى العمدة، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.

وفاء عامر سلوي عثمان الفنانة وفاء عامر محمد مهران إسلام إبراهيم مسلسل بيت الشدة مسلسل ديفيلية

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