عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. روسيا تعلن إرسال الأسمدة إلى دول أفريقيا مجانا

رسميا.. روسيا تعلن
رسميا.. روسيا تعلن إرسال الأسمدة إلي دول أفريقيا مجانا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أورالكيم” الروسية المنتجة للأسمدة المعدنية والبوتاسية، ديمتري كونيايف، اليوم الإثنين، أن الشركة قررت توريد منتجاتها إلى أفريقيا مجانا. 

وقال كونييف: “'الوضع في العالم اليوم سيئ حقا. وما فتئت أفريقيا تتضور جوعا وستظل تتضور جوعا، للأسف. نحن، كشركة، قررنا حتى توريد الأسمدة إلى أفريقيا مجانا، لمجرد أننا جزء من هذه السلسلة العالمية عندما تحتاج إلى إنتاج الغذاء”.

وتفيد التقارير بأن الدفعة الأولى من 25,000 طن من الشحنات الإنسانية يمكن إرسالها إلى جمهورية توجو.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة “أورالكيم”، فإنه لا توجد مشاكل في الأمن الغذائي في روسيا، حيث يتم تزويد البلاد بالكامل بالأسمدة ويمكنها إرسال كمية كبيرة للتصدير.

ضربة لأوكرانيا.. لوجانسك تستعد إلي الانضمام إلي روسيا

تفاقم الأزمات .. روسيا تتهم بولندا بـ التطرف | ما القصة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع قمة لمنظمة شنجهاي للتعاون إن موسكو مستعدة لنقل 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في موانئ الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات الغربية إلى الدول النامية مجانا. 

وبينما رحب بوتين بقرار السماح بدخول الأسمدة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، انتقد بروكسل لسماحها فقط للدول الأعضاء في التكتل بشرائها.

وفي أواخر يوليو، وقعت موسكو وكييف اتفاقا لرفع الحظر عن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في محادثات توسطت فيها الأمم المتحدة في اسطنبول. 

وكان من المفترض أيضا أن يسمح الاتفاق لروسيا بتسليم الأسمدة والسلع الغذائية إلى الأسواق العالمية، وهو ما يقول الكرملين إنه لم يحدث.

إسطنبول روسيا إفريقيا موسكو بوتين الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

موضوعات متعلقة

ماذا يوجد فوق نعش الملكة إليزابيث؟

سلوك بايدن في جنازة إليزابيث الثانية يثير غضب الأمريكيين

استقبال مهيب .. 100 ألف شخص يودعون الملكة إليزابيث الثانية لمثواها الأخير|فيديو

ضربة لأوكرانيا.. لوجانسك تستعد إلي الانضمام إلي روسيا

نيابة عن الملك سلمان.. الأمير تركي بن فهد يشارك بجنازة الملكة إليزابيث

أثار الجدل .. رصد شبح في جنازة الملكة إليزابيث | شاهد

مثواها الأخير.. وصول نعش الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور.. فيديو

انتقادات شديدة للأمير هاري بسبب هفوة كارثية في جنازة إليزابيث الثانية.. فيديو

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمعادلات وإعادة القيد من السنوات السابقة

جربت الحشيش واترفع عليا 32 قضية.. تصريحات نارية لـ تامر أمين

مصر والكويت تتفقان على عقد اجتماع عاجل بين الجهات المختصة لبحث العمالة

رسميا.. روسيا تعلن إرسال الأسمدة إلى دول أفريقيا مجانا

الذهب يرتفع 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

تواجدهم لم يحد من الإرهاب.. النيجر تطلب رحيل الفرنسيين من أراضيها |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فوائده.. الملكة إليزابيث لم تتناول هذا الطعام.. تعرف عليه

لبلوغه سن الـ60.. سبايدر مان الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب عملاقة

إطلالة جريئة لـ أسما شريف منير برفقة ابنتها أول يوم مدرسة|شاهد

ريم البارودي بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

سوء تفاهم وقع.. سر تراجع وائل جسار عن تقديم مطرب المترو في حفله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ