رسميا.. روسيا تعلن إرسال الأسمدة إلى دول أفريقيا مجانا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أورالكيم” الروسية المنتجة للأسمدة المعدنية والبوتاسية، ديمتري كونيايف، اليوم الإثنين، أن الشركة قررت توريد منتجاتها إلى أفريقيا مجانا.

وقال كونييف: “'الوضع في العالم اليوم سيئ حقا. وما فتئت أفريقيا تتضور جوعا وستظل تتضور جوعا، للأسف. نحن، كشركة، قررنا حتى توريد الأسمدة إلى أفريقيا مجانا، لمجرد أننا جزء من هذه السلسلة العالمية عندما تحتاج إلى إنتاج الغذاء”.

وتفيد التقارير بأن الدفعة الأولى من 25,000 طن من الشحنات الإنسانية يمكن إرسالها إلى جمهورية توجو.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة “أورالكيم”، فإنه لا توجد مشاكل في الأمن الغذائي في روسيا، حيث يتم تزويد البلاد بالكامل بالأسمدة ويمكنها إرسال كمية كبيرة للتصدير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع قمة لمنظمة شنجهاي للتعاون إن موسكو مستعدة لنقل 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في موانئ الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات الغربية إلى الدول النامية مجانا.

وبينما رحب بوتين بقرار السماح بدخول الأسمدة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، انتقد بروكسل لسماحها فقط للدول الأعضاء في التكتل بشرائها.

وفي أواخر يوليو، وقعت موسكو وكييف اتفاقا لرفع الحظر عن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في محادثات توسطت فيها الأمم المتحدة في اسطنبول.

وكان من المفترض أيضا أن يسمح الاتفاق لروسيا بتسليم الأسمدة والسلع الغذائية إلى الأسواق العالمية، وهو ما يقول الكرملين إنه لم يحدث.