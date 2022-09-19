للقتال ضد عبدة الشيطان.. قرار عاجل من رئيس الشيشان لحماية جمهوريات دونباس

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن إرسال مجموعة جديدة من المقاتلين المتطوعين إلى دونباس.

وكتب قديروف علي “تليجرام”، “غادرت مجموعة أخرى من المتطوعين إلى دونباس. وكانوا جميعًا قد أكملوا في السابق دورات تدريبية في روسيا. وبتوجيه مختص من أفضل المدربين، حسّن المتطوعون مهاراتهم في الرماية التكتيكية وأتقنوا بشكل عام أساسيات الشؤون العسكرية”.

وأشار إلى أن الراغبين في الالتحاق بصفوف المتطوعين يأتون إلى غروزني كل يوم "بناء على دعوة من القلب".

وأضاف قديروف: “جنبا إلى جنب مع المتطوعين الشيشان، يذهبون للقتال ضد عبدة الشيطان. وأنا سعيد جدًا لأن الراغبين في الانضمام إلى صفوف المفارز يزدادون كل يوم".

وفي وقت سابق، قال قديروف، إن القوات الروسية لم تنسحب من أي مكان خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلي تكتيكات واستراتيجيات الجيش الروسي الماكرة.

وكتب قديروف على “تليجرام”: “سوف أطمئن المعلقين الأكثر عنفًا والأكثر تشككًا. الجيش الروسي لم يتراجع في أي مكان. هذه كلها استفزازات غربية. لا تدع نفسك تنخدع. هناك مفاهيم مثل التكتيكات والاستراتيجيات”.

وأضاف أنه "لا يمكننا تحمل إطلاق النار بشكل عشوائي على الجميع، بمن فيهم المدنيون، فقط لإشباع الرغبات الجنونية لجهلة الأريكة".

وأوضح قديروف: "في هذه العملية الخاصة، تحاول روسيا تقليل الخسائر البشرية. لكن يمكن للنازيين في بانديرا أن يتحملوا ذلك إلى الحد الذي يطلقون فيه النار على شعبهم. ومن هنا جاءت الاختلافات في التكتيكات".

وحث على عدم "التلويح بالسيف على الأريكة"، بل البحث عن "الكلمات الصحيحة لدعم مقاتلينا والدعاء لهم حتى يعود الجميع حيا وبصحة جيدة، مع النصر".