متوسط سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 20-9-2022

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.37 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع . في أول تعامل له صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022.

وقال تقرير مصرفي إن سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا خلال 4 أيام متصلة وحتي بداية اليوم،بعد أن زاد بالبنوك منذ أسبوع بمقدار 11 قرشا .

متوسط الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم بنوك القطاع الخاص نحو 19.38 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع وذلك في بنكي" قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول".



أعلي سعر



وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع في بنوك "HSBC،المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، مصر".

أقل سعر لـ الدولار



سجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه لنحو 19.32 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع في بنك البركة وهو أحد أهم بنوك القطاع الخاص .



ووصل ثاني أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المصرف المتحد".

الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .

ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي



وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.



معاملات عيد الأضحي

وعلي نفس السياق قال نصر، إن عملاء البنوك سحبوا ما يقارب من 20 مليار جنيه خلال إجازة عيد الأضحي من ماكينات الصراف الآلي ATM، موضحا أن تلك الفترة عكست وعي العملاء بأهمية المعاملات الرقمية.

وأشار في تصريحات له علي هامش مؤتمر أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي، اليوم أن معاملات السحب النقدي في الفترات الأخيرة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة لزيادة عدد معاملات محافظ الموبايل لـ 212 مليون معاملة في الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري بعد أن كانت 101 مليونا في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي .

وذكر أن قيمة المعاملات ارتفعت من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى161%.



طرح أذون باليورو

وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.

وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.