كذبة كبيرة.. رد ناري من الصحة على شائعات بيع مستشفيات الحكومة

رد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، علي ما يتردد بشأن بيع عدد من المستشفيات الحكومية.



وقال حسام عبدالغفار، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن لم نفكر في بيع اي مستشفى من مستشفيات الدولة للقطاع الخاص، مصيفا أن ما يتردد عن هذا الأمر كذبة كبيرة واكبر من كونها شائعة.

صحة لما تردد بشأن بيع المستشفيات الحكومية



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا صحة لما تردد بشأن بيع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن المواقع والقنوات الإخوانية تتدوال الشائعات والاكاذيب بينها وبين بعضها.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نفكر بقوة في طرح السياحة العلاجية للقطاع الخاص في مستشفي قريبة من المطار والاستثمار مع القطاع الخاص وهناك أنفاق ما يأتي على باقي مستشفيات الحكومة.