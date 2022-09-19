محمد شبانة: مجتمع الرياضة في مصر عالم سمسم

وصف الإعلامي محمد شبانة، مجتمع الرياضة في مصر بـ"عالم سمسم"، مشيرًا إلى حالة العشوائية التي تدار بها الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، "عالم سمسم" هذا هو الوصف الطبيعي لمجتمع الرياضة في مصر، عندما قارن رابطة الأندية المصرية، بنظيرتها في إنجلترا، نجد أن الأخيرة تطبق اللوائح على الجميع باختلاف قوته سواء مؤسسات أو أشخاص.

وأضاف محمد شبانة: لا أتحدث عن أخطاء، فالجميع يُخطئ ويصيب، ولكن هنا في مصر أصبح الخطأ أمر عادي وهذا مأخرنا عن باقي الدول المتقدمة 300 عام.

وأكمل محمد شبانة: بيراميدز سجل سداسي في قائمته وهم محمد الشبي والبوركيني بلاتي توريه ومواطنه إيريك تراوري، وفاجري لاكاي، ووليد الكرتي.

وواصل محمد شبانة: لابد من قيد السداسي في اتحاد الكرة وهو ما حدث، وتم قيده على هذا الأساس في القائمة الإفريقية، ثم عاد اتحاد الكرة ووضعه على قائمة الانتظار من أجل تحسين الصورة، وأصبح الآن اللاعب مقيد في الاتحاد الإفريقي، ولا يتواجد بالقائمة المحلية.

وأتم، حديث فيتوريا عن إنه غير ملزم بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية أو حتى التأهل لكأس العالم 2026، أمر آخر يشير إلى أننا بالفعل في عالم سمسم.