كواليس تصويره.. وفاء عامر عن مشهدها مع محمد رمضان: معرفش اتسرب إزاي

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل المشهد المسرب بينها وبين الفنان محمد رمضان في مسلسل " نسر الصعيد".

وقالت وفاء عامر في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة"، :" أنا بقدر أقول لأ لو حاجة ضد ما أؤمن به الآن ".

اتصور 6 الصبح

وأضافت وفاء عامر :" طبيعة أدواري تغيرت منذ 15 سنة"، مضيفة:" المشهد ده اتصور الساعة 6 الصبح وبصيت على الورق وكان مشهد مضاف ".

وتابعت وفاء عامر :" معرفش المشهد ده اتسرب إزاي، وساعتها سبت رسالة لـ جمال العدل عن المشهد ده، وقالي لو المشهد يخل بالسياق الدرامي هشيله ".