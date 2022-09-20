كانت تغسل الصحون بالموالد وأبكت الشيخ الشعراوي.. حكايات تحية كاريوكا بذكرى وفاتها

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يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة تحية كاريوكا ، التي كانت إحدى أهم فنانات جيلها سواء على مستوى الرقص الشرقي أو التمثيل .

وفي ذكرى وفاتها نستعرض لقطات عن حياتها :

فيفي عبده تتحدث عن تحية كاريوكا:

كشفت الفنانة فيفي عبده؛ خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن أسرار في حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وعلاقتها بها.

وقالت فيفي عبده: "تحية كاريوكا بمثابة أمي، وهي من علمتني فعل الخير؛ وكانت تتواجد في الموالد وتتسارع على فعل الخير وتقوم بذبح عجل وتوزيعه على الفقراء ثم تقوم بعض ذلك بغسل الصحون".

وأضافت فيفي عبده: "تحية كاريوكا علمتنى كيفية عمل الخير في الخفاء؛ حيث كانت تشارك في كل شئ في توزيع الولائم".

تحية كاريوكا وبكاء الشيخ الشعراوي:

تزوجت تحية كاريوكا من فايز حلاوة بعد أن تعرفا على بعضهما البعض فى المسرح، ووقعت فى غرامه، ولكنه لم يبادلها الشعور نفسه بسبب طمعه فى شهرتها وثروتها، على رغم مساعدتها له فى تكوين فرقة مسرحية كبيرة.

وكثرت الخلافات بينهما بعد زواج دام 18 عامًا حتى تجرأ وطردها من شقتها بحي الزمالك بملابس النوم، وجردها من كل متعلقاتها ومجوهراتها، واضطرت تحية إلى النزول من سلم الخدم حتى لا يراها السكان.

بعدها لجأت تحية للشيخ محمد متولى الشعراوى، الذى كان يربطهما علاقة وطيدة ليطلقها من فايز حلاوة، كما روى الماكيير محمد عشوب، فى احد اللقاءات .

قال عشوب: "إن الشيخ الشعراوي كلف محاميًا ليسترد شقة تحية كاريوكا بعد طلاقها من فايز حلاوة، لكنها رفضت ذلك، لأن طليقها لدية ابنة وسيتم تشريدهما بالشارع، قائلة: أنا راضية بحالى وكبرت، لكن فايز لن يجد مكانًا آخر يسكن فيه مع زوجته وابنته".

وأضاف عشوب: أن الشيخ محمد متولي الشعراوى بكى من ردها، قائلًا: "أنا غيران منك يا تحية"، فقالت له: «أنت تغير مني يا مولانا؟.. فقال لها: "نعم.. بدأ يتبني ليكي قصور في الجنة".

تحية كاريوكا تكشف عن رايها في شادر السمك:

كشفت الفنانة الراحلة تحيا كاريوكا رأيها في فيلم شادر السمك للفنان أحمد زكي ومقارنته بفيلم الفتوة للفنان الراحل فريد شوقي، وذلك خلال حوارها مع الفنانة صفاء أبو السعود.

قالت تحية كاريوكا خلال حوارها: نبيلة عبيد قدمت دورها في شادر السمك على قد ما تقدر وطاقتها كده، وأحمد زكي عمل الدور، لكن جسمانيا مش زي فريد شوقي، فريد حيطة.

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