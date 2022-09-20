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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء الدافئ يوميا؟

ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء الدافئ يوميا؟

نعلم جميعًا أن القاعدة الأولى للصحة والتغذية هي البقاء رطبًا، يمكن لجسم الإنسان أن يعيش بدون طعام لأسابيع لكننا نحن البشر لا نستطيع أن نعيش حتى بضعة أيام بدون ماء، يمكنك الحفاظ على صحتك ولياقتك بشرب كوب من الماء الدافئ في الصباح، إذا كنت تشرب كوبًا من الماء الساخن كل صباح ، يمكنك مساعدة جسمك على التخلص من السموم الضارة.

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1. فقدان الوزن

يمكنك مساعدة جسمك على تكسير الأنسجة الدهنية (أو دهون الجسم) في جسمك عن طريق بدء يومك بكوب من الماء الدافئ مع الليمون. يساعد الماء الدافئ على تكسير دهون الجسم ، مما يسهل عملية حرقها بواسطة الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

2. تحسين التمثيل الغذائي

يمكن تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك عن طريق شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء الدافئ يوميًا.

 

3. بشرة متوهجة

الجفاف يجعل بشرتك أكثر عرضة للتجاعيد المبكرة والتي يمكن تحسينها عن طريق شرب المزيد من الماء.

4. تقلصات الدورة الشهرية

يتم إرخاء عضلات المعدة عن طريق الماء الدافئ ، مما يقلل أيضًا من آلام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحسن الدورة الدموية الشعرية ويساعد في استرخاء عضلات الجسم.
 

5. الشيخوخة المبكرة 

يساعد الماء الدافئ في إصلاح خلايا الجلد. ستلاحظ بشرة أنعم وأكثر نعومة إذا شربت كوبًا من الماء الدافئ كل يوم.

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