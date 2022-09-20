رئيس جهاز مدينة بدر: انتهاء إنشاء 9024 وحدة سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية بالمدينة، وذلك بإنشاء 9024 وحدة سكنية، بواقع 376 عمارة.

وأشار مندور ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل- إلى أن مدينة بدر تعتبر الجار الأقرب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية في كافة القطاعات، ومنها الإسكان والطرق والكهرباء والخدمات.

وأضاف أن مدينة بدر لها نصيب كبير في تلبية احتياجات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ففي محور الإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من إنشاء 55 ألفا و488 وحدة على مدى ست سنوات ماضية، فيما تم تسليم حوالي 49 ألف وحدة سكنية للمواطنين.

ولفت مندور إلى أنه تم الانتهاء من تشييد 17 مبنى خدميًا ما بين مولات تجارية وحضانات ووحدات صحية وملاعب وأفران، موضحًا أن "كل الخدمات موجودة وتم تسلميها لجهات التشغيل، فيما بدأنا العمل في المرحلة الثانية من تشييد وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية بحوالي 196 عمارة بواقع 4704 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع منذ عام تقريبا إلى 75%".

وتابع: "بدأنا العمل منذ مارس الماضي في المرحلة الثالثة لإنشاء 295 عمارة بواقع 7080 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 21%، ونعمل بمعدلات سريعة جدا، كما يواكب ذلك قيام الجهاز بتنفيذ جميع الخدمات، ونعمل سويا بالتوازي على أن تكون الخدمات موجودة وتعمل بكفاءة عالية للسكان حال تسكينهم بالمدينة".