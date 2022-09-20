الدولار بـ 19.44 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، أول تعاملات الأسبوع.

ارتفعت أسعار شراء الدولار، خلال تعاملاته اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.

و جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-9-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.44 جنيه للبيع، و19.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو 19.48 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.20 جنيه للبيع و22.10 جنيه للشراء.



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 5.17 جنيه للبيع و5.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 62.94 جنيه للبيع 62.67 جنيه للشراء.