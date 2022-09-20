إضافة نسبة الـ1% لتقليل الاغتراب لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

تحقق حلم طلبة الثانوية العامة من أبناء محافظة شمال سيناء، وذلك بإضافة نسبة ١ % الي المجموع الكلي حسب قرار رئيس مجلس الوزراء للعام ٢٠٢٢م.، لتقليل الإغتراب.. حيث كانت المطالبة ملحة من جانب أولياء الأمور بإضافة نسبة ال ١% لطلبة الثانوية العامة بهدف تقليل الإغتراب والالتحاق بجامعة العريش.

مكتب التنسيق



وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن دائرة العريش والشيخ زويد ورفح محافظة شمال سيناء، انه تم الحصول علي موافقة مكتب التنسيق بشأن إضافة نسبة ال١% لطلبة الثانوية العامة من أبناء المحافظة المقيمين بها ، و الذين لم تضاف إليهم من اجل تقليل الإغتراب الدخول على الموقع الإلكترونى..



وأضاف، أن من يرغب في تقليل الاغتراب عليه الإسراع في الدخول للموقع لتسجيل البيانات والأوراق المطلوبة والتي تثبت احقيته في منحة ال١%. و الالتحاق بالكلية التي يرغبها.