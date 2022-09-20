تنفيذ 49 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة ، ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

وأشار إلى أنه خلال الـ 72 الماضية تم تنفيذ 49 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للاصلاح الزراعي الموارد المائية و الري.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على رؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أنه تم تنفيذ 9 قرارات يوم الخميس الماضي لإزالة التعديات على الأراضي التابعة للاصلاح الزراعي بنطاق حي وسط بمساحة ١٥ س ١٩ ط عبارة عن اسوار و مباني و تشوينات مخالفة للقانون و تم تنفيذ 40 قرار يوم السبت الماضي لازالة التعدي على أراضي الموارد المائية و الري نطاق حي شرق بمساحة قدرها ٤.٨ س ١٤ ط عبارة عن مباني و ضم طريق الخدمة و تشوينات و وضع مواسير للصرف الصحي بالمخالفة للقانون.