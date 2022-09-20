كارثة لأوكرانيا.. زابوريجيا تستعد لإعلان استقلالها

قال فولوديمير روجوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا، إن منطقة زابوريجيا ستعلن استقلالها ضمن الحدود الإدارية القائمة بعد نتائج الاستفتاء.

وقال روجوف، ردا على سؤال حول ما هي حدود الاستقلال التي سيتم تحديدها من خلال نتائج استفتاء: "منطقة زابوريجيا بأكملها بالطبع. لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. سيتم إعلان الاستقلال في جميع الحدود الإدارية لمنطقة زابوريجيا”.

وأضاف أنه اليوم تم تحرير 73٪ من منطقة زابوريجيا.

ومع ذلك، لا تزال المدينة الرئيسية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.

وعقد المؤتمر الوطني لمواطني منطقة زابوريجيا، والذي يناقش مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، في ميليتوبول.

وفي المؤتمر، طالب رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف وأعضاء آخرون في الحركة رئيس إدارة منطقة زابوريجيا، يفجيني باليتسكي، بإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا، بالاستفتاءات التي تعتزم روسيا إجراءها لضم أراض جديدة في أوكرانيا.

وقال ساليفان خلال إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقًا بضم روسيا أراضي أوكرانية، مشيرا إلى أن الاستفتاءات التي سينظمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دونباس "زائفة".

وأضاف “الاستفتاءات لن تمنح روسيا سلطة إضافية في طاولة المفاوضات، وما تقوم به روسيا يعكس المصاعب التي تواجهها على الأرض”.

وأردف بقوله: “دعوة روسيا لاستفتاء في مناطق أوكرانية جاء بعد تكبدها خسائر ميدانية ”.