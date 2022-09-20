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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«أورمان كفر الشيخ» توزع 1800 قطعة ملابس للطلبة غير القادرين

معرض خيري
معرض خيري

وزعت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، 1800 قطعة ملابس جاهزة على غير القادرين بالمجان وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز بيلا بكفر الشيخ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتعليمات السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ .

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وقال العميد عصام محمود مدير فرع أورمان كفر الشيخ إن التوزيع تم على الأطفال والفتيات والشباب من خلال معرض خيري أقيم اليوم الثلاثاء بجمعية حياة كريمة بقرية الشطوط مركز بيلا.

وأضاف محمد شاهين نائب مدير فرع أورمان كفر الشيخ، أن المعرض أقيم تخفيفاً عن كاهل الأسر غير القادرة مع دخول المدارس، مشيراً إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي توزيع 150 حقيبة مدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية غير القادرين بمركز الرياض 

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