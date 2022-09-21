متخمة وكاشفة.. تعليق مثير من مصطفى الفقي على جنازة الملكة إليزابيث الثانية

كشف الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، عن رأيه عن جنازة الملكة إليزابيث الثانية.



وقال مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس الثلاثاء، إنه الجنازة كانت متخمة، كاشفة عن تقاليد كثيرة لدى المجتمع البريطاني.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إلى أن الحديث عن أسلحة الدمار الشامل ينفي جديتها، مؤكدا أن الغرب يعول على تآكل شعبية فلاديمير بوتين واحتمال تمرد قادة الجيش عليه".

روسيا والصين دولتان كبيرتان تستطيعان فرملة أي شيء

واكمل الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، أن روسيا والصين دولتان كبيرتان تستطيعان فرملة أي شيء من خلال الفيتو.





