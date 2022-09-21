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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المقاولون العرب لضم خليفة أحمد حجازي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو الأهلي، دخلوا في مفاوضات مباشرة مع المقاولون العرب لضم عمر فايد  مدافع الفريق  ومنتخب الشباب مواليد 2003 خلال الميركاتو الصيفي والملقب بـ"خليفة أحمد حجازي "

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حسم الاتفاق مع اللاعب والحصول علي رغبته بارتداء الفانلة الحمراء رغم صعوبة التفريط في المدافع بعد تمسك شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب باستمراره.

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وأضاف شبانة،  إدارة الاهلي لم تستسلم في التفاوض لإقناع المقاولون العرب بالاستغناء عن فايد خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات بعد موافقة السويسري كولر علي ضم اللاعب خاصة انه سيتم قيده تحت السن لاسيما أنه تابع مبارياته مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العرب.

عرض جديد من الأهلي لخليفة حجازي

وأتم شبانة،هناك عرض جديد يتم تجهيزه من أجل محاولة إقناع إدارة المقاولون العرب والجهاز الفني لبيع اللاعب عن طريق ترشيح بعض اللاعبين في الصفقات التبادلية من لاعبي الشباب.

الأهلى المقاولون العرب عمر فايد حجازي امير توفيق

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