الفنان محمد مهران يتحدث عن بدايته الفنية .. فيديو

قال الفنان محمد مهران إن دراسته في معهد الفنون التمثيلية هي التي أعطته الخبرة الفنية اللازمة حتي يكون فنان موهوب، مشيرا إلى أن أساتذته في المعهد قاموا بتطوير شخصيته في التمثيل وجميعهم لهم الفضل لما فيه الآن.

وأضاف "مهران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أنه أخذ أكثر من منحة دراسية بعد دراسته في المعهد، وقام بالعديد من الأعمال المسرحية في العديد من الدول في روسيا ورومانيا والمغرب وغيرهم.

وتابع محمد مهران أن الموهبة هي حجر الأساس الذي يستطيع الشخص البناء عليه وتطوير الأداء التمثيلي مع مرور الوقت.