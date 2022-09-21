نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى فيوتشر

أكد الإعلامي إسلام صادق أن صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي اقترب من الانتقال إلى نادي فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم عقب وضعه على قائمة الانتظار قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" توصل صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي لاتفاق مع إدارة ناديه بالموافقة على الرحيل إلى فيوتشر تحت قيادة علي ماهر المدير الفني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد يحصل خلاله على 8 أو 9 ملايين جنيه نظير الإعارة".

الأهلي يضع صلاح محسن على قائمة الانتظار

وتابع: "وضع النادي الأهلي صلاح محسن على قائمة الانتظار في الفترة الماضية عقب استبعاده من القائمة الإفريقية دفع اللاعب للموافقة على عرض فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة".