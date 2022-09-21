بلا شروط .. رئيس وزراء اليابان يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أنه مصمم على الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون أي شروط.

وقال كيشيدا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "أنا مصمم على مقابلة الرئيس كيم جونج أون دون أي شروط.. ولن أفوت أي فرصة لاتخاذ إجراءات بكل تفاني".

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن بلاده تسعى إلى تطبيع علاقتها مع كوريا الشمالية.

ويأتي إعلان كيشيدا استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية، بعد إقرار بيونج يانج قانونا جديدا يسمح لها بتنفيذ " ضربات نووية وقائية".

كما كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية هذا العام، متجاهلة دعوات للتفاوض وجهتها إليها الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية.

على جانب آخر، أكد كيشيدا أنه يحب عدم التسامح مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح رئيس وزراء اليابان أن التهديد باستخدام السلاح النووي كما فعلت روسيا ليس مقبولا.

كما اعتبر كيشيدا أن مصداقية الأمم المتحدة في خطر بسبب التدخل الروسي بأراضي الجارة.

وانطلقلت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك، بمشاركة عدد كبير من قادة دول العالم.