الأموال العامة تضبط مزرعة لتعدين العملات الافتراضية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية" لحماية الإقتصاد القومى للبلاد.

البيتكوين والعملات الافتراضية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بنشر مشاركات من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم خلاله بالإعلان عن بيع عملات أجنبية يدعى حصوله عليها من خلال نشاطه فى تخليق العملات الإفتراضية والإتجار فيها خاصة عملة "البيتكوين".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- عدد من الأجهزة يتم إستخدامها كمنصة تعدين عملات إفتراضية "بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على العديد من التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى نشاط تعدين العملات الرقمية المشفرة").

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.