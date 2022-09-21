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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية "بكين": نقدر التزام مالطا الثابت بسياسة صين واحدة

صدى البلد

أعرب وزير خارجية الصين وانغ يي عن تقدير بلاده لالتزام مالطا الثابت بسياسة "صين واحدة"، ونظرتها الإيجابية والودية للتنمية وموقفها الموضوعي والنزيه بشأن القضايا المتعلقة بالصين.

وقال وزير خارجية الصين - خلال لقائه، اليوم "الأربعاء"، مع وزير خارجية مالطا إيان بورج على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة - "إن هذا العام يوافق الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، منوها بأن الثقة المتبادلة القوية بين البلدين قدمت ضمانة سياسية مهمة للعلاقات الثنائية.

وأكد دعم الصين لمالطا في دفع الحوكمة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما بناء على ظروفها الوطنية، كما أعرب عن استعداد الصين لتوسيع التعاون متبادل المنفعة مع مالطا على نحو شامل ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، مهنئا مالطا على تعيينها القادم كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 2023 إلى 2024.

من جهته، قال وزير خارجية مالطا "إن العلاقة مع الصين ليست أمرا عرَضيا، ولطالما فهم الجانبان بعضهما البعض ودعم كل منهما مسار التنمية الذي اختاره الآخر.. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 50 عاما أحرزت التبادلات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات تقدما كبيرا".

وأشار إلى أن بلاده باعتبارها قوة إيجابية في الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين، لافتا إلى أن الصين ومالطا تشتركان في مواقف متشابهة بشأن مختلف القضايا، وتدعوان إلى المساواة والمنفعة المتبادلة وتعارضان المعايير المزدوجة.

وأعرب عن تطلع مالطا إلى تعزيز التعاون مع الصين في إطار مجلس الأمن الدولي، والتصدي المشترك للتحديات العالمية في مجالات، مثل تغير المناخ والأمن.
 

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