لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تكشف خسائرها في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي فقد ما يقرب من 6000 جندي خلال القتال في أوكرانيا، مشيرا إلي أن الخسائر على الجانب الأوكراني أعلى بعشر مرات، حيث قتل 61207 من جنود كييف.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا خسائرها خلال العملية العسكرية منذ أواخر مارس عندما بلغ عدد الجنود القتلى 1351 جنديا، وفقا لوزارة الدفاع.

وكشف شويجو أن “خسائرنا حتى الآن هي 5937 قتيلا”.

كما أشاد بعمل المسعفين العسكريين، قائلا إن 90٪ من الجنود الروس الذين أصيبوا خلال القتال تمكنوا من العودة إلى العمل بعد العلاج.

وقال: “في البداية، بلغت القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 201 ألف و202 ألف شخص، ومنذ ذلك الحين تكبدت خسائر بلغت نحو 100 ألف شخص، مع مقتل 61 ألفا و207 أشخاص وإصابة 49 ألفا و368 آخرين”.

وأضاف شويجو أن كييف حشدت منذ ذلك الحين مئات الآلاف من الرجال الآخرين في قواتها.

وقال إن القوات الروسية وميليشيات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين قضت أيضا على أكثر من 2000 مرتزق يقاتلون من أجل كييف.

وأضاف أن ما يزيد قليلا عن 1000 أجنبي لا يزالون حاليا في صفوف الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال شويجو إن روسيا تخوض في الوقت الحالي عمليات قتالية ليس فقط مع القوات المسلحة الأوكرانية، وإنما مع الغرب.

وقال شويجو:"لا استطيع سوى التأكيد على حقيقة أننا اليوم في حالة حرب ليس مع أوكرانيا والجيش الأوكراني بقدر ما هي مع الغرب الجماعي" مشددا على أن أوكرانيا قد نفدت تقريبا أسلحتها السوفيتية الصنع.

وأضاف: "في هذه المرحلة، نحن بالفعل في حالة حرب مع الغرب الجماعي أو مع الناتو أو العكس - مع الناتو ومع الغرب الجماعي" ، مشددا على أن روسيا نجحت في إيجاد سبل لمواجهة الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا.