عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تكشف خسائرها في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي فقد ما يقرب من 6000 جندي خلال القتال في أوكرانيا، مشيرا إلي أن الخسائر على الجانب الأوكراني أعلى بعشر مرات، حيث قتل 61207 من جنود كييف.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا خسائرها خلال العملية العسكرية منذ أواخر مارس عندما بلغ عدد الجنود القتلى 1351 جنديا، وفقا لوزارة الدفاع.

وكشف شويجو أن “خسائرنا حتى الآن هي 5937 قتيلا”.

كما أشاد بعمل المسعفين العسكريين، قائلا إن 90٪ من الجنود الروس الذين أصيبوا خلال القتال تمكنوا من العودة إلى العمل بعد العلاج.

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية مجددا

الحرب بدأت.. قرار عاجل من بوتين بمنع سفر المواطنين خارج روسيا

وقال: “في البداية، بلغت القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 201 ألف و202 ألف شخص، ومنذ ذلك الحين تكبدت خسائر بلغت نحو 100 ألف شخص، مع مقتل 61 ألفا و207 أشخاص وإصابة 49 ألفا و368 آخرين”.

وأضاف شويجو أن كييف حشدت منذ ذلك الحين مئات الآلاف من الرجال الآخرين في قواتها.

وقال إن القوات الروسية وميليشيات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين قضت أيضا على أكثر من 2000 مرتزق يقاتلون من أجل كييف.

وأضاف أن ما يزيد قليلا عن 1000 أجنبي لا يزالون حاليا في صفوف الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال شويجو إن روسيا تخوض في الوقت الحالي عمليات قتالية ليس فقط مع القوات المسلحة الأوكرانية، وإنما مع الغرب.

وقال شويجو:"لا استطيع سوى التأكيد على حقيقة أننا اليوم في حالة حرب ليس مع أوكرانيا والجيش الأوكراني بقدر ما هي مع الغرب الجماعي" مشددا على أن أوكرانيا قد نفدت تقريبا أسلحتها السوفيتية الصنع.

وأضاف: "في هذه المرحلة، نحن بالفعل في حالة حرب مع الغرب الجماعي أو مع الناتو أو العكس - مع الناتو ومع الغرب الجماعي" ، مشددا على أن روسيا نجحت في إيجاد سبل لمواجهة الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا.

روسيا أوكرانيا القوات الروسية الجيش الروسى شويجو روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

في هذه الحالة.. صفحات عبدالله رشدي ستختفي من مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر الآن (0-0) لحظة بلحظة

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

سيلفي مع محمد صلاح من الميكروباص.. حكاية صورة أشعلت السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

الوضع خطير.. وباء مميت يتفشى داخل بلد عربي ومطالبات بمساعدات دولية

سقط من على السلم.. وفاة المدير السابق لمعهد موسكو للطيران

الحرب بدأت.. قرار عاجل من بوتين بمنع سفر المواطنين خارج روسيا

مقتل 300 شخص.. أسوأ فيضانات تضرب نيجيريا منذ عقود |شاهد

بعد نورد ستريم.. روسيا تعلن توقف إمدادات الغاز من خط جديد

لدعم المتظاهرين.. قراصنة "أنونيموس" يخترقون موقعي البنك المركزي ووزارة الثقافة بإيران

نفاد تذاكر الطيران.. الهروب الكبير من روسيا بعد إعلان التعبئة الخطير

حرب نووية.. طائرة يوم القيامة تغادر مكانها للرد على قرار بوتين الخطير

ترشيحاتنا

حصاد معهد الأراضي والمياه والبيئة خلال شهر أغسطس

شاب سعودي ينهي معاناة والدته وينقذها بعضو من جسده

التوبة من تتبع عورات الآخرين.. 4 أمور تنجيك من هذا العقاب الأخروي

في صمت وسرية تامة.. خطة الخطيب لمفاجأة الجميع قبل انتهاء الميركاتو

10 نقاط.. مفيدة شيحة تكشف علامات الوقوع في الحب

بعد تهديد بوتين المرعب.. أمريكا تتخلى عن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه أنيق.. ريم البارودي تخطف الأنظار على البحر| شاهد

اليوم العالمي للزهايمر.. أطعمة تحمي من الإصابة بالمرض| احذر هذه الأنواع

فيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحجز بعد 3 أيام.. هؤلاء محرومون من شقق الإسكان الإجتماعي

فيديو

حسين فهمي: توجد أفلام هامة لم يشاهدها الجمهور الحديث ويجب إعادة ترميمها

عمر كمال يتحدث عن ثروته وسر فسخ خطبته وهجومه على الراقصات |فيديوجراف

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ