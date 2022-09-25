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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزادات الخير.. فنانة وعروس ومطربة شهيرة يبيعن ممتلكاتهن من أجل سيلين

الطفلة سيلين
الطفلة سيلين

يسطر المصريون كعادتهم سطر جديد في الشهامة والجدعنة ومساعدة الغير، فخلف هاشتاج "أنقذوا سيلين" ملحمة جديدة لـ الشعب المصري، حيث افتتحت مزادات الخير لـ إنقاذ الطفلة سيلين التي تعيش أيام طفولتها على فراش المرض القاسي الذي يلزمه علاج بـ مبلغ ضخم.

أكل مرض ضمور العضلات الشوكي في جسد الطفلة سيلين، حتى تدهورت حالتها الصحية وبدأ الأب والام لا حيلة لهم أمام حالة طفلتهم التي تحتاج إلى دواء عبارة عن حقنة تكلفتها حوالي 40 مليون جنيه.

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المبلغ الضخم لـ الدواء شكل عبء ثقيل على كاهل الوالدين زاد من ثقل رؤيتهم  لـ ابنتهم سيلين في حالتها الصحية التي تزداد سوءًا يوم بعد يوم.

هزت حالة سيلين مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ المصريون بشهامتهم المعتادة يساهمون بـكل ما أوتي من قوة في جمع المبلغ المطلوب  لـ الدواء ومن هنا انطلقت فكرة المزادات الخيرية.


كانت المطربة إيناس عز الدين واحدة من المنضمين إلى صفوف أصحاب المزادات على سلسلة ذهبية لـ مساعدة سيلين، حيث أعلنت على صفحتها بـ "فيسبوك" عن مزاد من أجل سيلين.

وكتبت في منشورها:"السلسلة البسيطة دي كانت جيالي هدية من صديقتي العزيزة اميران سليم في عيد ميلادي اللي فات ودي الحاجة الدهب الوحيدة اللي عندي لأني مش من هواة ولا محبي الدهب و انا عارضاها في مزاد لأعلى سعر لصالح الطفلة #سيلين و اللي هياخدها هيحول فلوسها على حساب التبرع الخاص للطفلة سيلين".

 

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ومن المشاهير إلى المصريات الجدعات، أطلقت الأستاذة أميرة سمير مزاد على فستان زفافها، والذي عرضته عبر صفحتها على "الفيسبوك" للبيع بأعلى سعر والتبرع بـ المبلغ على حساب الطفلة سيلين وافتتحت المزاد على فستان الزفاف بـ 3000 آلالاف جنيه.


لتتوالى شهامة المصريات وقامت الفنانة التشكيلية "جيهان فوزي" عبر صفحتها أيضًا مزاد علني على إحدى لوحاتها لمساعدة سيلين:"أنا هبدأ بنفسى واتبرع  بالوحتى لسيلين، تعرض اللوحة الان فى جاليرى فى الشيخ زايد ، والان سوف نبدأ المزاد على اللوحة الذى سوف يبدا ب 100000 دولار، وعندما يتم بيع اللوحة واستلمها من الجاليرى، سوف تستلم عائلة سيلين شيك بالمبلغ بالكامل من المشترى، ساعدونا ننقذ حياة سيلين".

 

 

الطفلة

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