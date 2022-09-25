أسود × أسود.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في شوارع فرنسا |شاهد

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ومميزة من خلال عطلتها.

وتألقت هنادي مهنا، مرتدية بلوفر بسيط ومميز باللون الأسود، ونسقت معه بالطو باللون الاسود الذي يبرز عم جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنادي مهنا في المكياج على الالوان البسيطة للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنادي مهنا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

واختارت هنادي مهنا، أن تضع مجموعة بسيطة من الاكسسوارات الذهبية لاكمال إطلالتها الجذابة .

وإليكم صور هنادي مهنا