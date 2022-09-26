الخارجية: التزام مصر بالمسار الدبلوماسي في سد النهضة لا ينبع من ضعف

اتفاق قانوني ملزم..

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على كلمة وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وحديثه عن ملف سد النهضة .

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن مصر تؤكد على موقفها الثابت من أجل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني خاص بملء ع وتشغيل السد .

وأضاف أحمد أبو زيد:" الموقف المصري يتأسس على ضرورة احترام القانون الدولي، وأن مصر تحترم حق حقل اثيوبيا في التنمية ولكن لا يجب ألا يأتي على حق الشعب المصري للانتفاع بمياه نهر النيل .

المسار الدبلوماسي

وتابع أحمد أبو زيد:" مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي والسياسي ولكن لا يجب أن يفهم من هذا الالتزام أنه ينبع من ضعف لكنه ينبع من مسؤولية من مصر باعتبارها دولة تحترم القانون الدولي وتقدر تحركاتها وتتخذ قرارتها على أساس دقيق من التقييم السياسي".