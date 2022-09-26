غرفة المنشآت السياحية: جهات عالمية تعمل على رقابة دورية للمطاعم

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشأت والمطاعم السياحية، أنه نهتم بتدريب العاملين في مجال السياحة، وعملنا على تطهير كافة المنشآت السياحية، إضافة إلى العمل على تطهير غرف ملابس العاملين بالفنادق، خاصة بعد أزمة كورونا.

وقال عادل المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن عملنا اتصالات، مع كافة الجهات العالمية لتقييم الفنادق والمطاعم من حيث جودتها، مؤكدا أنه سنعمل على التأكد من جودة المطاعم في اليخوت.

وتابع رئيس غرفة المنشأت والمطاعم السياحية، أن هناك جهات عالمية تعمل على رقابة دورية للمطاعم، وتلك الجهة المنوط بها إعطاء “النجوم”، وتقييم الفنادق والمطاعم.

وأشار عادل المصري إلى أن هناك معايير كثيرة لا بد من مراعاتها أهمها تناسب السعر مع الجودة، وأن تكون قائمة الأسعار شاملة اكلات كثيرة وبها أنواع مختلفة من اللحوم والأسماك والخضروات

ولا بد من وجود طبق مميز.

مزايا مختلفة

واستكمل رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه يوجد 1420 مطعم سياحي، ولابد من وجود مزايا مختلفة عن محلات الطعام الأخرى