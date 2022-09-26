الكانوي والكياك يرفع حالة الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية والنيل الدولية

رفع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة اللواء "أيمن شويته" حالة الطوارئ استعدادا لإقامة بطولتي النيل الدولية والبطولة العربية، من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع كافة اللجان المعنية.

وكثف مجلس الإدارة اجتماعاته مع بداية العد التنازلي لانطلاق البطولتين، حيث تستضيف مصر منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر المقبل، بينما تقام بطولة النيل الدولة خلال الفترة من 7 وحتى 10 من نفس الشهر، تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء "أيمن شويته" رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، في تصريحاته حول تلك الأحداث "إن استضافة مصر للبطولة العربية خطوة مهمة نحو استضافة البطولات الكبرى في المستقبل خاصة بعد موافقة الاتحاد الدولي على اسناد تنظيم البطولة الأفريقية للاتحاد المصري في ظل حالة التقدم والتطور المستمر والذي نال اشادة كبيرة من المسؤلين في الاتحاد الدولي".

وكشف الدكتور " خالد سمير" نائب رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك والمتحدث الرسمي بأسم الاتحاد، أن الاجتماعات شهدت الاستقرار على تشكيل جميع اللجان الخاصة بالبطولتين مؤكدا على أن الهدف لدى الجميع داخل الاتحاد هو الظهور بالشكل الأمثل من أجل تحقيق نجاح كبير للبطولتين يليق بأسم ومكانة مصر التي أصبحت رائدة في مجال استضافة البطولات الدولية والقارية والعالمية، في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية على كافة المستويات.

يذكر أن الثنائي "يوسف ممدوح ومحمد خالد" لاعبا المنتخب المصري الوطني للكانوي وكياك قد تأهلا إلى الدور نصف النهائى من بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت بالمجر مطلع سبتمبر الجاري، كما تأهل الرباعي "لامار جعفر وريم شعراوى وهنا فتحى وحبيبة أيمن" لنصف نهائي القارب الرباعي.