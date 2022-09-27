النيران تشتعل بمنزل وتمتد لحوشين للماشية في سوهاج

شهد مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، منذ قليل، نشوب حريق في منزل دائرة المركز، وامتد لحوشين للماشية مجاورين له؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي بالمنزل، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بمنزل دائرة المركز، وامتداد النيران إلى حوشين للماشية مجاورين له.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو (عارف. ع. ع- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وإمتد لحوشين مجاورين له ملك كلًا من:"عوض. ع. ع- 40 سنة- مزارع، عبد الناصر. ا. ا- 30 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية".

وبسؤالهم افادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأضافوا بإحتراق كمية من البوص والتبن، ونفوا الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.