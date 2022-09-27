29 سبتمبر.. انطلاق المؤتمر الدولي التاسع لقسم علاج الأورام والطب النووى بحامعة عين شمس

ينظم قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب – جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة إيمان الشعراوى المؤتمر الدولي السنوي التاسع ايام ٢٩-٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أسامة منصور القائم بأعمال عميد كلية الطب.

وذلك بحضور العديد من الخبراء المتخصصين في علاج الأورام من مختلف دول العالم إلى جانب الخبراء المصريين من طب عين شمس ومختلف الجامعات والمراكز والمعاهد المصرية و لفيف كبير من المتخصصين و المعنيين بعلاج الأورام في مصر والشرق الأوسط لمناقشة آخر ما توصل اليه العالم من علاجات في مجال علاج الأورام بحسب ما أظهرته النتائج العلمية للأبحاث في مصر والعالم المتقدم والتي سيتم مناقشتها باستفاضة خلال المؤتمر.

وسيتم عقد ورش عمل لشباب الأطباء والفيزيائيين والصيادلة للتدريب واكتساب وتبادل الخبرات مع قرنائهم فى مصر والعالم المتقدم.