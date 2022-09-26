نشر ودراسة الوثائق الأوستراكا.. توصيات المؤتمر الدولي الأول للأثار القبطية

أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية، عن توصيات المؤتمر، موجهة الشكر والتحية لقداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضوره ورعايته المؤتمر.

كما توجهت بالشكر للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس للدعم الذي وجه للمؤتمر وكذلك للشخصيات و للجهات الداعمة والمنظمة والمتمثلة في د. لوران كولون مدير المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة وم. واصف بطرس غالى رئيس جمعية الآثار القبطية وينوب عنه الدكتور مراد وهبة.



كما ثمن المؤتمر جهود وزراة السياحة والآثار ومؤسسات الدولة المختلفة في الحفاظ على الآثار القبطية وعلى احياء مسار العائلة المقدسة.

واوصت اللجنة بأن يتم الانعقاد لهذا المؤتمر كل عامين على أن تقوم اللجنة التنظيمية بالاعداد له. يتم منح السادة الباحثين بالمؤتمر مدة شهر لإرسال الأبحاث بعد وضعها في قالب النشر الخاص بالمعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة وذلك لإعداده للنشر في مطلع عام ۲۰۲۳.

وإضافة محور في المؤتمر القادم عن ترميم وصيانة الآثار القبطية.

وجاءت توصيات المؤتمر كالآتي

العمل على إعداد خطة ترميم وتوثيق وتسجيل الأيقونات بالكنائس والأديرة المصرية وعمل قاعدة بيانات لها ونشرها في كتالوج خاص بكل كنيسة باللغتين الانجليزية والعربية. الثناء على جهود الدولة المصرية في إحياء وتوثيق مسار العائلة المقدسة في مصر.

الاهتمام بنشر ودراسة الوثائق الاوستراكا القبطية.

التوصية بالإنتهاء من قاعدة بيانات المتحف القبطي لمعاونة الباحثين والاستفادة بها في المجالات البحثية المختلفة.

التركيز على ضرورة دراسة التراث اللامادي والحياة الاجتماعية للأقباط بالاستعانة بالوثائق والمصادر المتعلقة بذلك.

عمل قاعدة بيانات للمخطوطات القبطية بالاديرة والكنائس والمكتبات العامة واتاحتها للباحثين مع نشرها على الانترنت لفائدة الباحثين داخل وخارج مصر.

التركيز على دراسة الأحبار والأوراق والمواد المستخدمة في تنفيذ المخطوطات القبطية، وفي تنفيذ الايقونات والرسومات الجدارية.