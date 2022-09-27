بعد أنباء عن انفصالها.. نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تيادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها بعد أنباء انفصالها عن زوجها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بلوزة جريئة باللون الأبيض ذا أكمام مكشوفة ونسقت معها بنطلون جينز باللون الفاتح.

انتعلت نسرين طافش حذاء رياضي مشطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض، و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

نسرين طافش