عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إدارة لسلامة العمليات بكل شركة فى قطاع البترول

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية براد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية بحضور الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس جمال فتحى مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للسلامة وحماية البيئة لبحث واستعراض أخر مستجدات برنامج إدارة سلامة العمليات، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قطاع البترول وشركة ميثانكس لترسيخ مبادىء إدارة سلامة العمليات فى شركات قطاع البترول من خلال اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض.

البترول: 3.3 مليار جنيه إيرادات القابضة للبتروكيماويات خلال عام

التخطيط تسلم قطاع المرور والحماية المدنية 4 مراكز تكنولوجية متنقلة


وتناولت المباحثات موقف إنشاء إدارات لسلامة العمليات تكون مسئولة عن تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات وتابعة لرئيس الشركة ، كما تم مناقشة تنفيذ ما يسمى برخصة التشغيل  الآمن والتى من شأنها التأكد من توافر كل الدراسات المتعلقة بسلامة العمليات على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال مرحلة انتقالية لتكوين الكوادر المناسبة بكل شركة وبالاستعانة بالإمكانيات والقدرات الموجودة حالياً بالقطاع من خبرات والاستفادة من فريق بناء قدرات السلامة الذى تم تأهليه من خلال برنامج الوزارة لبناء قدرات السلامة ، كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم تحقيقه من خطوات جادة لتحديث إدارة سلامة العمليات داخل شركات قطاع البترول بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت ، وبما يتماشي مع رؤية الوزارة للتحديث والتطوير.


وشارك كل من الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول من خلال الفيديو الكونفراس فى هذا الاجتماع.

البترول وزير البترول والثروة المعدنية الحماية المدنية هيئة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

بـ30 قرارا جديدا| هكذا استعد رضا حجازي لأول عام دراسي بمنصب الوزير

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق بعد حديثه عن والدها

يصل مصر خلال 48 ساعة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي جديد| تفاصيل

الأهلي يحسم صفقة جديدة.. تفاصيل

ضرة بوسي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها هشام ربيع

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي ويشكره على رعايته للاحتفال

سمير ناس يتسلم رسمياً رئاسة اتحاد الغرف العربية

المالية: زيادة الإنفاق على التعليم21٪ والصحة 22% في موازنة العام الماضي

الرسم التوضيحي لمحيط إغلاق مطالع ومنازل كباري 15 مايو وأحمد عرابي.. شاهد

غيروه من فضلكم.. سؤال هربت ياسمين صبري من الرد عليه وفشلت في الإجابة عن 4 أخرى

أجرأ 10 صور لـ نسرين طافش وزوجها بعد أنباء انفصالهما .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن انفصالها.. نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

في عيد ميلادها.. والدة ميان السيد تشعل السوشيال ميديا بالتايجر

ياسمين صبري تغازل شخصًا على الهواء وتحسم الجدل بشأن أمومتها| فيديو

أبهر المصريين بصوته|لماذا اختار المطرب النقاش أحمد سالم بدء انطلاقته من هذا المكان ؟

فيديو

أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل الظهور الأول لوالدة مايان السيد.. شاهد

شاب يدفع 2 مليون جنيه بجلسة عرفية في سيناء.. إيه حكايته؟ فيديوجراف

حذفت صورهما معا.. هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها |فيديو جراف

بدرية طلبة: بلبس مايوه شرعي.. وأجريت عمليات تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ