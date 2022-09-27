إدارة لسلامة العمليات بكل شركة فى قطاع البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية براد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية بحضور الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس جمال فتحى مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للسلامة وحماية البيئة لبحث واستعراض أخر مستجدات برنامج إدارة سلامة العمليات، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قطاع البترول وشركة ميثانكس لترسيخ مبادىء إدارة سلامة العمليات فى شركات قطاع البترول من خلال اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض.



وتناولت المباحثات موقف إنشاء إدارات لسلامة العمليات تكون مسئولة عن تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات وتابعة لرئيس الشركة ، كما تم مناقشة تنفيذ ما يسمى برخصة التشغيل الآمن والتى من شأنها التأكد من توافر كل الدراسات المتعلقة بسلامة العمليات على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال مرحلة انتقالية لتكوين الكوادر المناسبة بكل شركة وبالاستعانة بالإمكانيات والقدرات الموجودة حالياً بالقطاع من خبرات والاستفادة من فريق بناء قدرات السلامة الذى تم تأهليه من خلال برنامج الوزارة لبناء قدرات السلامة ، كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم تحقيقه من خطوات جادة لتحديث إدارة سلامة العمليات داخل شركات قطاع البترول بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت ، وبما يتماشي مع رؤية الوزارة للتحديث والتطوير.



وشارك كل من الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول من خلال الفيديو الكونفراس فى هذا الاجتماع.